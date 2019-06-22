لماذا حذرت واشنطن مواطنيها في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية؟

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم، أن السفارة الأمريكية في القدس حذرت المواطنين الأمريكيين المقيمين في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية.

وطالبت السفارة الأمريكية رعاياها بالابتعاد عن مواقع المظاهرات المتوقعة في الضفة المحتلة وقطاع غزة والداخل في 24 و 25 و 26 يونيو المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية على خلفية المؤتمر الاقتصادي في البحرين الذي يبدأ يوم الثلاثاء.

وكانت الإدارة الأمريكية قد دعت لعقد مؤتمر اقتصادي في المنامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بهدف تعزيز اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة، بمشاركة دول عربية وسط مقاطعة فلسطينية رسمية وشعبية.

وقد دعا الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم، لفعاليات رافضة لورشة البحرين باعتبارها جزء من صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية".