دعوات لاضراب شامل الثلاثاء المقبل

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة، إلى إضراب شامل الثلاثاء المقبل (25 حزيران)، بالتوازي مع انعقاد الورشة الاقتصادية في البحرين، والتي تطرح الشقّ الاقتصادي لصفقة القرن، قبل عرض شقّها السياسي.

ودعت الهيئة في بيان لها الجمعة، للمشاركة الواسعة في الفعاليات التي ستشهدها غزة الأسبوع المقبل، حيث يعقد الثلاثاء مؤتمر وطنيّ بالتوازي مع إضراب شامل. فيما تخرج مسيرات رافضة لتصفية القضية ومخرجات مؤتمر البحرين، يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أنّ الجمعة المقبلة من فعاليات مسيرات العودة بغزة، ستحمل اسم "فليسقط مؤتمر البحرين".