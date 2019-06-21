رضوان: مسيرات العودة منعت "اسرائيل" من استهداف عواصم عربية

قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، إن "مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة بطابعها الشعبي، وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها كاملة".

وأضاف رضوان: "لولا "المقاومة" ومسيرات العودة لفكر الاحتلال باستهداف عواصم عربية".

وأشار إلى أن "صفقة القرن لا تستهدف القضية الفلسطينية فقط، بل تستهدف أيضاً أمتنا العربية والإسلامية".

ولفت إلى أن "صفقة القرن بدأت بإعلان القدس عاصمة للاحتلال، ثم قطع المساعدات لمحاولة تصفية قضية اللاجئين، ثم الحديث عن ضم الضفة الغربية، وبعدها ضم الجولان".

ودعا إلى "دعم الشعب الفلسطيني كونه يواجه الاحتلال، يدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية".