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مانشستر يونايتد يقرر التضحية ببوجبا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:58 - 21 يونيو 2019
مانشستر مانشستر
بنك فلسطين
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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، عن تطور جديد في قضية رحيل الفرنسي بول بوجبا عن مانشستر يونايتد في الصيف الحالي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر، قرر التضحية ببوجبا في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل إعادة استخدام أموال الصفقة في بناء الفريق.

وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يتوقع الحصول على 115 مليون يورو على الأقل من صفقة بوجبا، رغم أن النادي الإنجليزي كان يتمسك في البداية بالحصول على 170 مليون يورو وفقًا لتقارير سابقة.

ويفضل سولسكاير، إنفاق هذه الأموال على اللاعبين الشباب وخاصة البريطانيين، لمنح الفريق قوة جديدة خلال الموسم المقبل.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن بول بوجبا يفضل الآن العودة إلى صفوف يوفنتوس، بدلًا من الانتقال إلى ريال مدريد.

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