ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حملة المقاطعة تدعو الفنان حمزة نمرة الالتزام بمعايير المقاطعة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:54 - 21 يونيو 2019
الفنان المصري حمزة نمرة يصل رام الله الفنان المصري حمزة نمرة يصل رام الله
بنك فلسطين
مشاركة

استنكرت حملة المقاطعة_فلسطين اعتزام الفنان المصري حمزة نمرة المشاركة في مهرجان "وين ع رام الله "، والذي سيكون سبباً في مروره عبر معبر تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحملة في بيان مقتضب صادر عنها اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 أنه لا يوجد أي ضرورة ملحة تدعو نمرة للمرور عبر معبر تسيطر عليه قوات الاحتلال معتبره ذلك دخولاً في دائرة التطبيع.

وجددت الحملة دعوتها للفنانين والمثقفين العرب والمؤسسات الثقافية العربية إلى مقاطعة المشاريع والأنشطة التطبيعية، والالتزام بمعايير المقاطعة التي تبناها المجتمع المدني العربي على مدى عقود.

كان قد نشر نمرة عبر حسابه (تويتر) قبل ساعات أنه وصل "مطار الملكة علياء في الأردن متوجهاً إلى رام الله لإحياء مهرجان بلدية رام الله".

متعلقات