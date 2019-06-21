إصابة مواطن برصاص الاحتلال في جمعة "الأرض مش للبيع" شرق غزة

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج اليوم الجمعة، فور وصول المتظاهرين السلميين للمخيم للمشاركة في جمعة "الأرض مش للبيع" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، إن طواقمها الطبية أنهت استعداداتها لمواكبة فعاليّات الجمعة 63 من مسيرات العودة شرق غزة.

وشبّ حريقان في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة جرى إطلاقها من القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في وقت سابق، للمشاركة الفعالة في جمعة "الأرض مش للبيع" بمخيمات العودة، مؤكدة أن المسيرات ستتواصل إلى حين إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن.

يأتي ذلك في إطار مسيرات العودة الكبري التي شهدت استشهاد 306 فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات في 30 آذار/مارس 2018 بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، وإصابة 17581 مواطنًا.