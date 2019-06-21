الحرس الثوري: امتنعنا عن إسقاط طائرة استطلاع ثانية على متنها 35 جندياً أمريكيا

أكد قائد قوات الجو –فضاء التابعة للحرس الثورة الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، اليوم الجمعة، ان الدفاع الجوي الايراني امتنع عن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية ثانية من طراز P8 كان على متنها 35 جندياً أمريكياً.

وأضاف العميد حاجي زاده بهذا الصدد: "دفاعاتنا الجوية كانت قادرة على إسقاط طائرة استطلاع ثانية من طراز P-8 كان على متنها 35 عسكرياً أمريكياً كانت على مقربة من الطائرة المسيرة غلوبال هوك لكنها امتنعت عن ذلك".

وأضاف: "لم نسقط تلك الطائرة لأن هدفنا من إسقاط غلوبال هوك كان توجيه إنذار للإرهابيين الأمريكيين".

وأكد قائد القوات الجوية الإيرانية خبراً نشرته مصادر أمريكية الأسبوع الماضي بأن الحرس الثوري حاول إسقاط طائرة أمريكية مسيرة اقتربت من ناقلتي النفط في خليج عمان بعد استهدافهما.

وقال إن "تلك الطائرة كانت من طراز MQ-9 والدفاعات الجوية أطلقت تجاهها عيارات تحذيرية ولو أرادت إسقاطها لفعلت".

ونشرت إيران اليوم مجموعة صور تظهر حطاما للطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها من قبل الحرس الثوري يوم الخميس بصواريخ "خرداد 3".