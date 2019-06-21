انتر ميلان يصل إلى اتفاق نهائي مع لوكاكو

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، أن انتر ميلان وصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لانتر وبييرو أوسيليو المدير الرياضي توصلا إلى اتفاق نهائي مع لوكاكو يقضى بحصوله على راتب سنوي رفقة النيراتزوري يبلغ 6.5 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين انتر واليونايتد لإنهاء الصفقة لا تزال طويلة، خاصة أن إدارة الشياطين الحمر تطلب الحصول على 80 مليون يورو، للتخلي عن خدمات النجم البلجيكي.

وأوضحت أن إدارة انتر ترى أن النادي عليه التخلص أولًا من المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاستغلال أموال الصفقة في التعاقد مع لوكاكو.

يذكر أن أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد للانتر، هو من طلب التعاقد مع لوكاكو، للرهان عليه في هجوم النيراتزوري بالموسم الجديد.