لهذا السبب ألغت أمريكيا الهجوم ضد إيران؟

قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء الهجوم على إيران؛ وذلك في أعقاب إسقاط الأخيرة طائرة تجسس أمريكية.

وقال موقع (بمزراح هتيخون) الاسرائيلي إن "نتنياهو اتصل على ترامب في أعقاب إسقاط الطائرة الأمريكية، وطلب منه إلغاء الهجوم على إيران خوفا من إطلاق صواريخ على إسرائيل".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بشكل ملموس، الخميس، في أعقاب إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية مسيرة، في الوقت الذي كان ينتظر فيه رد واشنطن، على ما وصفه ترامب بـ"الخطأ الفادح" من قبل النظام الإيراني.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن ترامب وافق على خطة لضرب أهداف إيرانية، ثم تراجع عن التنفيذ بشكل مفاجئ.

وذكرت الصحيفة الأميركية: "حتى الساعة 7 مساء من يوم أمس الخميس، كان المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون يتوقعون ضربة أميركية، وذلك بعد محادثات مكثفة في البيت الأبيض بين كبار مسؤولي الأمن القومي وقيادات الكونغرس".