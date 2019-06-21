رجل ديني فرنسي يزور "تل أبيب" فماذا قال لهم؟

زار رجل الدين الفرنسي من أصل تونسي حسن الشلغومي، "تل أبيب" والتقى مسؤولين "إسرائيليين" خلال الزيارة.

ونشرت حسابات "إسرائيلية" على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر "الشلغومي"، وهو يعانق عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، وضابط "إسرائيلي" آخر.

وقال الشلغومي في الفيديو "إن اسرائيل لا تعادي المسلمين وإنها فقط تحارب الإرهابيين مثل حزب الله وحماس والحوثيين والنظام الإيراني، وإنها ستجلب الأمان والسلام للمنطقة وللمسلمين" على حد زعمه.

كما دعا حسن الشلغومي بالتوفيق والنصر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ليجيبه أدرعي "أنتم من القلائل الذين تتفهمون الخطر الذي نعانيه من غزة والحدود الشمالية" كما يدعي.