اكتشاف السلامونيا في بيض "اسرائيلي"

سحبت شركة "يش ماعوف بالجليل" كراتين البيض من انتاجها المنتهية الصلاحية من اليوم وحتى الثامن عشر من الشهر المقبل؛ وذلك إثر اكتشاف جراثيم من نوع "سالمونيلا" فيها.

ودعت الشركة كل من قام بشراء هذا البيض الى اتلافها بشكل فوري. وجاء هذا الاعلان بعد أن نقل الى مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس المحتلة أربعة اشخاص للمعالجة إثر استهلاكهم هذا النوع من البيض.

وتحدث عدوى "السالمونيلا" عادةً بسبب تناول اللحوم، أو الدواجن، أو البيض أو منتجاته النيئة أو غير المطهية جيدًا. وتتراوح فترة حضانة المرض من عدة ساعات وحتى يومين.

ويمكن تصنيف معظم أنواع عدوى "السالمونيلا" على أنها إنفلونزا المعدة (التهاب المعدة والأمعاء). وتتضمن الأعراض والعلامات المحتملة ما يلي: الغثيان، قيء، تشنجات البطن، إسهال، الحمى، قشعريرة، الصداع ودم في البراز.

وفي العادة، لا يعاني الأشخاص المصابين بعدوى السالمونيلا من أي أعراض. ويعاني آخرون من الإسهال والحمى وتشنجات البطن في غضون 8 إلى 72 ساعة. ومعظم الأشخاص الأصحاء يتعافون خلال أيام بدون علاج معين.

في بعض الحالات، يمكن أن يتسبب الإسهال المرتبط بعدوى السالمونيا في جفاف شديد، الأمر الذي يتطلب الحصول على الرعاية الطبية الفورية.