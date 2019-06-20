طلاب الاعلام بجامعة الأزهر يحتفلون بالتخرج بطريقة مميزة

احتفل طلاب قسم الاعلام والاتصال الجماهيري اليوم بفرحة تخرجهم بطريقة مميزة وجذابة بمشاركة عميد كلية الآداب الدكتور جهاد ابو طويلة ورئيس قسم الاعلام والاتصال الدكتور رائد ابو ربيع.

وارتدى الطلاب خلال الاحتفال زيًا موحدُا، كما قدموا أغنية خاصة بتخرجهم، وسط أجواء من البهجة والفرحة.

وقال جهاد ابو طويلة عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية: "قسم الاعلام من الأقسام الرائدة في جامعة الازهر، ووجوده مهم لتخريج فوج جديد من الاعلاميين القادرين على مواجهة ومحاربة الرواية الاسرائيلية في ظل محاولتهم طمس القضية الفلسطينية".









