الأطر والمؤسسات الصحفية تدين مشاركة صحفيين إسرائيليين في ورشة البحرين

أعربت الأطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية في قطاع غزة عن إدانتها الشديدة لمشاركة صحفيين إسرائيليين في ورشة البحرين المشبوهة (الشق الاقتصادي لصفقة ترامب) المزمع انعقادها في البحرين يومي ٢٥ و٢٦ من الشهر الجاري والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وقالت الأطر والمؤسسات الصحفية في بيان صحفي، اليوم الخميس، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه: إن الأمر الذي يصب في إطار التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، داعية الصحفيين الفلسطينيين والعرب لمقاطعة هذه الورشة باعتبارها طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

وأشادت، بالموقف الفلسطيني الموحد الرافض لصفقة ترامب وورشة البحرين، الأمر الذي يجب أن يستكمل بخطوات عملية في الميدان بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، مطالبة الصحفيين العرب بمقاطعة ورشة البحرين ومعاقبة المشاركين فيها والتأكيد على رفض كل أشكال التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الاسرائيلي.

كما دعت الأطر والمؤسسات الصحفية، وسائل الاعلام لفضح أهداف ورشة البحرين الرامية لشطب حقوق الشعب الفلسطيني وتحشيد الرأي العام العربي ضدها وعدم القبول بمخرجاتها كونها تندرج ضمن صفقة ترامب التصفوية .

1- نقابة الصحفيين الفلسطينيين

2- المكتب الحركي المركزي للصحفيين

3- كتلة الصحفي الفلسطيني

4- التجمع الصحفي الديمقراطي

5- التجمع الاعلامي الديمقراطي

6- التجمع الإعلامي الفلسطيني

7- لجنة دعم الصحفيين

8- منتدى الإعلاميين الفلسطينيين

9- مؤسسة بيت الصحافة

10- المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية

11- المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"

12- مؤسسة فلسطينيات

13- مركز غزة لحرية الاعلام

14- مركز الإعلام المجتمعي الخميس