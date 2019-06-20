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دعوات مقدسية للصلاة غدا في منطقة البنايات المهددة بالهدم في صور باهر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:26 - 20 يونيو 2019
تعبيرية تعبيرية
بنك فلسطين
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دعت لجنة الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، اليوم الخميس، المواطنين إلى ضرورة المشاركة في صلاة الجمعة يوم غد، احتجاجا على قرارات الهدم الجماعية للحي.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن الصلاة ستقام في إحدى البنايات المهددة بالهدم، وسيلقي خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الاسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري خطبة الصلاة، يعقبها مؤتمر صحفي لعدد من الشخصيات المقدسية.

يذكر أن الاحتلال أخطر بهدم 16 بناية سكنية بواقع مئة شقة في حي وادي حمص؛ بحجة قربها من جدار الضم والتوسع العنصري.

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