ما هو الصاروخ الذي أسقط طائرة التجسس الاميركية المسيرة ؟

أسقط الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري فجر اليوم الخميس طائرة التجسس الاميركية المسيرة "غلوبال هاوك".

وقد أسقط الحرس الثوري هذه الطائرة المسيرة بنيران المنظومة الصاروخية "3 خرداد" في منطقة قبالة "كوه مبارك" بمحافظة هرمزكان جنوب ايران اثر اختراقها الاجواء الايرانية.

وتعتبر منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "3 خرداد" منظومة ذات قدرة تحرك عالية وكانت القوة الجوفضائية التابعة الحرس الثوري قد ازاحت الستار عنه عام 2014.

هذه المنظومة الصاروخية متوسطة المدى تستخدم لتدمير انواع الاهداف الجوية في ارتفاعات متوسطة وتحظى بقابلية التصدي للاهداف حتى ارتفاع 27 كم.

منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "3 خرداد" قادرة على تدمير الاهداف على بعد 75 كم ويمكنها التصدي لاربعة اهداف بصورة متزامنة.

ومن مهمات هذه المنظومة التصدي للطائرات التكتيكية والاستراتيجية والمروحيات وصواريخ كروز والطائرات المسيرة وهي قادرة ايضا على اسقاط الاهداف جيدا في ظروف الحرب الالكترونية.