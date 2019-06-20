"إسرائيل" تشارك في مؤتمر لـ"مكافحة الإرهاب" بتركيا

ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الخميس، أن وفدًا "إسرائيليًا" من الكنيست شارك في مؤتمر لـ "مكافحة الإرهاب" عقد في تركيا خلال اليومين الماضيين.

وبحسب القناة، فإن أعضاء كنيست من حزب الليكود وأزرق - أبيض شاركا في المؤتمر. حيث شارك رام بن براك النائب السابق لرئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي في المؤتمر بصفته عضو كنيست عن حزب أزرق- أبيض.

ووفقًا للقناة، فإن الوفد الإسرائيلي التقى بنواب عرب من دول الأردن والجزائر والمغرب ومصر وحتى السلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن المؤتمر دعت إليه الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط لمناقشة سبل تحسين "مكافحة الإرهاب" وتوسيع التعاون المشترك بين الدول.

وأشارت القناة، إلى أن أعضاء الكنيست الإسرائيلي خلال لقائهم بالنواب العرب أبدوا سعادتهم بتلك اللقاءات وضرورة العمل المشترك لمحاربة "المنظمات المتطرفة".