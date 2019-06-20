بلدية الاحتلال تُخطر بهدم منزل ببلدة سلوان

سلّمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة يوم الخميس، مقدسيًا إخطارًا بهدم منزله في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن طواقم من بلدية الاحتلال برفقة عناصر الشرطة داهمت عدة أحياء في بلدة سلوان، وسلمت المواطن يعقوب الرشق "أبو يوسف" إنذارًا بهدم منزله في حي البستان بالبلدة.

وأوضح أن شرطة الاحتلال حررت مخالفات مالية لعدد من سائقي المركبات في المنطقة.

وكانت بلدية الاحتلال أجبرت الشقيقين باسل وحاتم العباسي على هدم بنايتهما في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، ذاتيًا، علمًا أن البناية لا تزال قيد الإنشاء، وهي مؤلفة من طابقين، مساحة كل طابق "170 مترًا مربعًا".