"الأشغال" تعلن وصول المنحة الإيطالية لإعمار 75 منزل بغزة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، عن وصول دفعة مالية بقيمة مليون و700 ألف يورو لصالح مشاريع المنحة الإيطالية التي تنفذها في قطاع غزة.

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان إنه تم اليوم تحويل مبلغ مالي بقيمة مليون وسبعمائة ألف يورو لشركات المقاولات التي تعمل في مشاريع المنحة الإيطالية.

وتشمل المشاريع إعادة إعمار 75 وحدة سكنية مهدمة كليا في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع إضافة إلى تأهيل البنية التحتية في حي الندى شمالي القطاع.

وشكر سرحان الحكومة الإيطالية على مساندتها لشعبنا الفلسطيني مثمنا جهود الوزارة وشركات المقاولات في مشاريع المنحة الإيطالية، وأكد أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل وصول باقي الدفعات المستحقة للمقاولين.