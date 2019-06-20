عريقات يدعو بريطانيا للاعتراف بفلسطين

استهل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات زيارته الرسمية للمملكة المتحدة بكلمة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لشؤون الأمن والدفاع في لندن دعا فيها الحكومة البريطانية للاعتراف بفلسطين.

وأثنى عريقات على الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لفلسطين من خلال دعمها للأونروا وللسلطة.

وقال عريقات “لماذا لا تعترف المملكة المتحدة بدولة فلسطين؟، إن كانت القضية قضية قانون دولي وقضية حل الصراع بالطرق السلمية إن كانت القضية قضية قيم وأخلاق لماذا عارضت المملكة المتحدة نشر القائمة السوداء للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية؟".

واضاف عريقات ان حل الصراع ينبغي أن يبنى على مبدأ الأرض مقابل السلام وليس المال مقابل السلام في اشارة الى مؤتمر المنامة المزمع انعقاده الأسبوع المقبل.

بعد ذلك التقى عريقات بوزير الدولة للشؤون الخارجية في الحكومة البريطانية أندرو موريسون وكريستيان تيرنر المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء ومستشار الامن القومي وريتشارد مور رئيس الدائرة السياسية فى وزارة الخارجية البريطاني كل على حدة حيث اكدوا التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين وبدعم فلسطين.

وشمل برنامج زيارته لقائه بأعضاء المعارضة البريطانية من حزب العمال حيث التقى بزعيم المعارضة وحزب العمال جيريمي كوربين ووزيرة الخارجية في حكومة الظل السيدة إميلي ثورنبيري.

وكان له محطة في مبنى البرلمان البريطاني حيث القى محاضرة عن الوضع الحالي في لقاء نظمه كل من مجموعة فلسطين عن كل الأحزاب البريطانية ومجلس المحافظين للشرق الأوسط وأصدقاء فلسطين والشرق الأوسط في حزب العمال.

وتوجه بعدها إلى حفل الاستقبال الذي نظمه على شرفه مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) بحضور لفيف من أعضاء البرلمان البريطاني، وأعضاء السلك الدبلوماسي اضافة إلى أعضاء من الجالية الفلسطينية والعربية في بريطانيا. و في الحفل القى د. حسام زملط سفير دولة فلسطين في بريطانيا كلمة قصيرة شكر فيها مجلس التفاهم البريطاني العربي على تنظيمه الحفل، مؤكدا على تمسك القيادة الفلسطينية بالثوابت.

بدوره شكر د. عريقات مجلس التفاهم البريطاني العربي على كرم ضيافتهم، ناقلا لهم تحيات الرئيس محمود عباس، قائلا "إن الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 ،كحل عادل للصراع العربي الاسرائيلي في الشرق الأوسط.وشدد على رفض دولة فلسطين لورشة عمل المنامة , وجميع المحاولات الأمريكية الاسرائيلية الهادفة للتعامل مع حاجات وليس حقوق الفلسطينين".

ويقوم عريقات بزيارة رسمية لبريطانيا حيث اختارته جامعة أكسفورد لإلقاء الكلمة السنوية (جورج أنطونيوس) وهي من أهم الانشطة السنوية للجامعة والتي اعتبرها د. عريقات تكريما لفلسطين.