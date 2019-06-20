شركات النظافة بمستشفيات الضفة تعلن الاضراب عن العمل

أعلنت الشركات المكلفة بتنظيف المستشفيات الحكومية تعليق الدوام والإضراب عن العمل بسبب عدم تلقيها مستحقاتها المالية من الحكومة.

وقال مهدي خنفر الناطق باسم شركات التنظيف وعددها ثمانية شركات ان إدارة الشركات المكلفة بتنظيف المستشفيات والحكومية قررت الإضراب عن العمل بشكل رسمي ابتداء من اليوم بسبب عدم سداد السلطة المستحقات المالية المترتبة عليها منذ ثمانية شهور.

وأضاف خنفر ان السلطة لم تصرف مستحقات الشركات منذ ثمانية شهور، الامر الذي اوصلها الى مرحلة لم تعد تستطيع بها العمل ، لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين والموظفين، وسداد الالتزامات المترتبة عليها للشركات الموردة لادوات ومواد التنظيف، والالتزام بتغطية الشيكات التي قطعتها والتي تعود من البنوك .

واكد خنفر ان ديون شركات التنظيف على السلطة وصلت الى 13 مليون شيكل ، وبالتالي فأن الشركات لم تعد قادرة على الاستمرار بالعمل في ظل هذه الظروف.

ولفت خنفر الى ان عدد العاملين والموظفين في شركات التنظيف يبلغ 800 عامل، ورواتبهم الشهرية تبلغ نحو مليون و 800 الف شيكل ، لافتا الى ان الموظفين لم يستلموا رواتبهم منذ شهرين، ما خلق ارباكا كبير للشركات.