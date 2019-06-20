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استكمالاً ل134 ملفاً

اليوم: مهرجان للمصالحة المجتمعية في غزة لتسوية 40 ملفاً من ضحايا الانقسام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:50 - 20 يونيو 2019
مؤتمر دعم واسناد المصالحة ‫(45023754)‬ ‫‬.JPG مؤتمر دعم واسناد المصالحة ‫(45023754)‬ ‫‬.JPG
بنك فلسطين
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أكد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس اليوم الخميس، ان مهرجان المصالحة الذي سيعد عصر اليوم سيكون لتسوية 40 ملفاً من ضحايا الأحداث الداخلية " الانقسام" .

وبين القانوع ان تسوية 40 ملفاً يأتي استكمالاً ل 134 ملفاً تم انجازهم منذ عام 2017م وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لجنة المصالحة المجتمعية لإنجاز أحد ملفات اتفاق القاهرة2011 وتعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ الوحدة.

وقال القانوع ان تحقيق المصالحة الاجتماعية خطوة مهمة على درب وطريق تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ، داعياً حركة فتح للاستجابة لمقتضيات المصالحة وتعزيز حالة الشراكة.

واعتبر ان إنجاز ما يزيد عن 170 ملفاً من ملفات المصالحة المجتمعية يعبر عن حالة التسامح التي يعيشها شعبنا والأصالة التي يتمتع بها وعن حاجته الملحة لطي مرحلة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الكاملة لمواجهة التحديات الراهنة

 

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