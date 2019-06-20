كولومبيا تخطف فوزا قاتلا أمام قطر في كوبا أمريكا

تعرض المنتخب القطري للخسارة الأولى في مشاركته بكوبا أمريكا 2019، أمام نظيره الكولومبي، فجر الخميس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل مهاجم المنتخب الكولومبي دوفان زاباتا هدفا قاتلا، برأسية صعبة، في الدقيقة 86، بعد عرضية متقنة من النجم خاميس رودريغز.

وحاول المنتخب القطري الوصول إلى مرمى كولومبيا في فترات متباعدة من المباراة، ونجح بإرسال تسديدتين إلى المرمى.

وتجمد رصيد المنتخب القطري عند نقطة واحدة، فيما رفعت كولومبيا رصيدها إلى ست نقاط من فوزين، على قطر والأرجنتين.

وتواجه الأرجنتين بارغواي في المجموعة ذاتها. فيما تأمل قطر بالتأهل إلى الدور الثاني في حال حققت انتصارا تاريخيا على الأرجنتين في المباراة المقبلة.