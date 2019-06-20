صحافي "إسرائيلي" يزور قبر "مرسي" ويعد تقريراً بينما تُمنع الصحافة العربية من التغطية

نشرت قناة مكان الإسرائيلية، امس الأربعاء، تقريرا عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، تضمن لقطات لمراسلها روعي كايس من داخل مقابر مدينة نصر حيث دفن مرسي.

وانتقد نشطاء السلطات المصرية التي تمنع الصحافة العربية من تغطية الحدث، بينما يقوم هذا الصحافي الإسرائيلي بزيارة المقبرة والتجول في شوارع القاهرة متحدثا بالعبرية.

ووري أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر الثرى في الخامسة من صباح امس الاول الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، حسبما كشف محاميه، عبد المنعم عبد المقصود.

ورفضت السلطات المصرية السماح لأنصار مرسي وأقاربه بدفنه أو الصلاة عليه أو حتى تقديم العزاء لأسرته سواء في القاهرة أو بمسقط رأسه.

وقال أحمد، نجل الرئيس السابق الراحل، الثلاثاء، إن والده دفن في مقبرة مرشدي جماعة الإخوان المسلمين في إحدى ضواحي القاهرة، وإن مراسم الدفن اقتصرت على الأسرة بعدما رفضت السلطات دفن أبيه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفي سجن ليمان طرة وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجدالسجن و لم يصلي عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية.

وكان التلفزيون الرسمي المصري أعلن، الإثنين، وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة في القاهرة، إثر “نوبة إغماء”. إلا أن تقريرا لصحيفة “الإندبندنت” كشف، اليوم الأربعاء، أن مرسي “قُتل” بعدما تركته قوات الأمن ملقى على أرضية القفص الزجاجي الذي وضع فيه مع بقية السجناء ولمدة 20 دقيقة رغم طلب النجدة من بقية المعتقلين في القفص.