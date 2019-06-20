اعتقالات بالضفة تطال 8 مواطنين من نابلس ورام الله

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان من نابلس بعد عمليات دهم، كما داهمت مناطق متفرقة في الضفة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ طه أحمد قطناني من مخيم عسكر والشاب مُحيي الشحروري من الجبل الشمالي والشاب أحمد الخباص من شارع السكة بنابلس.

وجرى اعتقال محمد خليل أبو فخيدة من رأس كركر واحمد سهيل ابو شخيدم ورامي أبو شخيدم من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله.

كما اعتقلت قوة خاصة تابعة للاحتلال شابيْن قرب مقر وزارة المالية في حيْ المصايف بمدينة رام الله وسط مواجهات اندلعت بالحي .

وداهم جنود الاحتلال منزل الأسير إسحاق محاميد وعاثت بداخله خرابًا في حيْ المسلخ بمخيم نور شمس شرق طولكرم.