ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اعتقالات بالضفة تطال 8 مواطنين من نابلس ورام الله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:20 - 20 يونيو 2019
اعتقالات اعتقالات
بنك فلسطين
مشاركة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان من نابلس بعد عمليات دهم، كما داهمت مناطق متفرقة في الضفة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ طه أحمد قطناني من مخيم عسكر والشاب مُحيي الشحروري من الجبل الشمالي والشاب أحمد الخباص من شارع السكة بنابلس.

وجرى اعتقال محمد خليل أبو فخيدة من رأس كركر واحمد سهيل ابو شخيدم ورامي أبو شخيدم من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله.

كما اعتقلت قوة خاصة تابعة للاحتلال شابيْن قرب مقر وزارة المالية في حيْ المصايف بمدينة رام الله وسط مواجهات اندلعت بالحي .

وداهم جنود الاحتلال منزل الأسير إسحاق محاميد وعاثت بداخله خرابًا في حيْ المسلخ بمخيم نور شمس شرق طولكرم.

متعلقات