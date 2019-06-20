مقامات كفل حارس ... رواية تلموديه مزيفة لليسطرة على المكان

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ليلة أمس الأربعاء (19 حزيران) بلدة "كفل حارس" القريبة كفل حارس شمال سلفيت شمال الضفة الغربية، لحماية مجموعة من المستوطنين اقتحموا القرية للصلاة في المقامات المقامة فيها.

ليست هذه المرة الأولى التي يقتحم فيها مئات المستوطنين القرية والصلاة في المقامات، وسط مواجهات تندلع في المكان يتولى جنود الاحتلال مواجهتها بالقوة لتأمين كل الحماية لهم، ولن تكون الأخيرة بالتأكيد، فمنذ احتلال الضفة الغربية في العام 1967 كانت هذه المقامات هدفا للمستوطنين، ولكن في السنوات الأخيرة ازدادت اقتحامات المستوطنين لهذه المقامات، وباتت تأخذ طابعا جماعيا، حيث يجتمع كل المستوطنين من المستوطنات المحيطة ومستوطنات الضفة الغربية عموما في كل مناسبة دينية يهودية في هذه المقامات والصلاة وتحديدا مقام الكفل دعوى ارتباطه بأنبياء يهود.

ومقامات كفل حارس عبارة عن ثلاثة مقامات، تقع في المنطقة القديمة في القرية، ويدعي المستوطنون إن ضريح النبي يهوشع المذكور في التوراة إحداها، وفي كل عيد أو مناسبة دينية لهم يقتحموا المقام ويقوموا بأداء حفلات وطقوس توراتية، تستمر من منتصف الليل حتى ساعات الفجر الأولى.

هذه رواية المستوطنين، ولكن تاريخيا، فإن هذه المقامات الثلاثة تعود إلى الفترة الصليبية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وحسب كبار السن في القرية فإن شخصيات من عائلة أبو دية مدفونة في المقامات، كما يقول مدير مكتب السياحة في مدينة سلفيت منتصر موسى.

ويشير موسى إلى إن الفلسطينيين لا ينكرون وجود قبور للأنبياء في هذه المقامات، ففلسطين أرض الأنبياء، ولكن هناك المقامات تحديدا تاريخها واضح لجميع أبناء المنطقة، ولا خلاف عليه.

وبحسب موسى فإن الإدعاء إن هذه المقامات تعود لأنبياء يهود يقود إلى السيطرة الكاملة على المكان بالعادة، فخلال الأعياد التوراتية واليهودية، يقوم جيش الاحتلال بمنع التجوال على المنطقة ليوم كامل، ويتطور الأمر في مناطق أخرى للسيطرة عليها وبناء مستوطنات قريبة منها.

وفي حالة مقامات كفل حارس فإن هذه المقامات بحسب اتفاقية أوسلو تقع في مناطق المصنفة "ب “، وهي مناطق تخضع لسيطرة مشتركة بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، والأراضي المقامة عليها هذه المقامات مملوكة لأهالي القرية بأوراق ثبوتية، ومع ذلك يُمنعون من الاقتراب منها.

وتاريخيا هذه المقامات كما كل المقامات الموجودة في فلسطين، تعود للفترة المملوكية والأيوبية، وكما يقول الباحث في التراث الفلسطيني حمزة ديرية.

وبحسب بحث قام على إعداده ديرية فإن أسباب انتشار بناء هذه المقامات في تلك الفترة هو وقوع البلاد تحت وطأه الاحتلال الصليبي مما أدى إلى اهتمام السكان المحليين بهذه المقامات وتأسيس المزارات الدينية وإعادة إصلاح بعضها كردة فعل لمحاولة نشر الديانة المسيحية في البلاد التي تم احتلالها.

وترافق هذا البناء مع اهتمام من الحكام المحليين ورجال الدين بهذه الأثار في محاولة منهم لربط الأهالي بهذه الأماكن والدين الإسلامي.

وأستمر هذا الاهتمام خلال الفترة الأيوبية والمملوكية، فزرع الحكام بالمزرات والمقامات والزوايا في محاولة منهم لربط الأهالي بالإسلام وتحفيزهم للدفاع عن الأرض.

وقال ديرية إن معظم هذه الزوايا كانت أماكن يتعبد فيها الصالحون وخاصة فترة الفاطمية، إضافة إلى مقامات تضم قبورا للصحابة الذين حاربوا في فلسطين، وبعض المقامات تعود لأنبياء ورد ذكرهم بالقران وأنبياء لم يذكروا في القرآن كما كان هناك مقامات منسوبة لآل البيت والصحابة ومقامات للعلماء والصالحيين المحليين.

ورغم الاستهداف الواضح من قبل المستوطنين لمقامات كفل حارس، وغيرها من المقامات في الضفة الغربية، إلا أن ذلك لم يواجه بردة فعل رسمية فلسطينية على الأرض، أو استغلالها لتكون مكانا للمناسبات الدينية التي ارتبطت الكثير منها بهذه المقامات.