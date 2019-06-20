الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، معتدلا خلال ساعات النهار باردا نسبيا خلال ساعات المساء والليل، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الجمعة، صيفيا عاديا خلال ساعات النهار باردا نسبيا خلال ساعات المساء والليل، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو صيفيا عاديا خلال ساعات النهار باردا نسبيا خلال ساعات المساء والليل، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو، الأحد المقبل، صيفيا عاديا خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.