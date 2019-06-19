البحرين تستضيف صحفيين إسرائيليين لتغطية للمؤتمر الاقتصادي

قررت دولة البحرين التي ستستضيف الورشة الاقتصادية التي دعت لها واشنطن في المنامة الأسبوع القادم، استضافة صحافيين إسرائيليين لتغطية وقائع الورشة، التي تشارك فيها بعض الدول العربية، على الرغم من دعوة الكل الفلسطيني للعرب بمقاطعتها، كونها جزءاً من صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وذكرت مصادر عبرية، أنه رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والبحرين إلا أن الأخيرة وافقت على طلب أمريكا بدخول الصحفيين الإسرائيليين.

وكان السفير الإسرائيلي في القاهرة، قد تحدث عن أن مشاركة بعض الدول العربية كدول الخليج كافة، إلى جانب مصر والأردن والمغرب يعد انتصاراً للولايات المتحدة في وجه سياسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرافض للورشة والمشاركة فيها.