السفير العمادي يستقبل مدير عمليات 'أونروا' في مكتبه بغزة

استقبل السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السيد ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء في مكتبه بغزة.

وناقش الطرفان آخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بأزمات قطاع غزة، وأوجه صرف منحة أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشعب الفلسطيني بقيمة 480 مليون دولار، وما ستغطيه من جوانب إنسانية وإغاثية عاجلة.

وأكد الطرفان على ضرورة التواصل والتنسيق الدائم لاستمرار العمل من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والذي أصبح يعيش ظروفاً غاية في الصعوبة والوضع اللاإنساني.

وبدوره، أشاد شمالي بالدور القطري المبذول للتخفيف على أهالي قطاع غزة، مثمنا دورها في الحد من معدلات البطالة من خلال مشروع التشغيل المؤقت (النقد مقابل العمل) الذي يُنفذ حاليا لتشغيل أكثر من 10 آلاف خريج وعاطل عن العمل، وكذلك ما تبذله دولة قطر للتخفيف من أزمة الكهرباء في القطاع عبر ضخ كميات ضخمة من الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد.