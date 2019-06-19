شتاينتس يتوقع مفاوضات مع لبنان في غضون شهر

أعلن وزير الطاقة "الإسرائيلي" يوفال شتاينتس عن توقعه بانطلاق مفاوضات غير مباشرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية في غضون شهر.

وقال شتاينتس في حديث للقناة الـ 13 "الإسرائيلية": "آمل بأن نبدأ المفاوضات في الشهر المقبل هذا الصيف".

وأضاف: "اللبنانيون أبدوا استعدادهم للجلوس وحل الخلاف ولكن الموعد لم يتفق عليه بعد".

وأشار إلى أنه على ما يبدو ستتمكن الفرق "الإسرائيلية" واللبنانية المختصة بالطاقة من إجراء أول مسح جيولوجي للمنطقة الحدودية بعد انطلاق المفاوضات. وأضاف أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين البلدين خلال ما بين 6 و9 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان لم يعلق رسمياً على إجراء المفاوضات أو جدولها الزمني المحتمل.

ولم تعلن الولايات المتحدة التي تقوم بالوساطة بين "إسرائيل" ولبنان، وأرسلت مبعوثها في جولات مكوكية إلى الدولتين، عن أي موعد لانطلاق المفاوضات أيضا.