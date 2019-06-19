أردوغان: المسؤولون عن قتل خاشقجي سيدفعون الثمن!

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن يدفع المسؤولون عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ثمن تنفيذهم الجريمة.

وقال أردوغان، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء خلال فعالية في اسطنبول، إن تقرير المحققة الأممية في حالة الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامارد، حول مقتل خاشقجي "يؤكد تورط المسؤولين السعوديين في جريمة قتله"، وتابع واعدا: "إنهم سيدفعون الثمن".

وأضاف الرئيس التركي أن هذا المعطيات التي يتضمنها التقرير أظهرت سوء تعامل السعوديين مع تركيا خلال عملها لكشف ملابسات القضية، واصفا موقف السعوديين حيال بلاده بالخاطئ.

وأصدرت كالامارد، في وقت سابق من اليوم، أول تقرير مستقل في مقتل خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده باسطنبول، وذكر التقرير، الذي يستند إلى معلومات استخباراتية من تركيا وغيرها، أن خاشقجي، المعروف بانتقاداته للسلطات السعودية وخاصة ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، وبعد دخوله إلى مبنى القنصلية حقن بمادة مهدئة ووضع كيس بلاستيكي على رأسه وخنق حتى فاضت روحه.

وحملت كالامارد، التي أجرت التحقيق دون تكليف رسمي من الأمم المتحدة، السعودية المسؤولية عن "قتل خاشقجي المتعمد"، مشيرة إلى أن "هنالك أدلة دامغة تستدعي التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، من بينهم ولي العهد السعودي".

ودعت المسؤولة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق شامل في هذه القضية، تزامنا مع مواصلة تركيا اتهاماتها للسعودية بالسعي إلى التستر على هذه الجريمة، وتعتبر أنقرة أن بن سلمان يقف وراء هذا الاغتيال.