وزير إسرائيلي يكشف: هناك احتمال كبير للتوصل لتسوية مع الفصائل لشراء الهدوء لسكان غلاف غزة

كشف الوزير "الإسرائيلي" يوفال شتنايس والذي يعتبر أحد وزراء المجلس الامني المصغر الكابنيت، أن هناك احتمال كبير للتوصل إلى تسوية بعيدة المدى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

يشار إلى أن الكابنيت الإسرائيلي اجتمع مساء اليوم، لخمس ساعات متواصلة، لبحث الملف الإيراني وملف التسوية بين "إسرائيل" وقطاع غزة.

وقال شتاينس مساء اليوم، عقب انتهاء جلسة الكابنيت لـ القناة الإسرائيلية 13، " الآن هناك احتمال كبير للتوصل إلى تسوية بعيدة المدي بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وأنه جاري بلورة تفاهمات معينة ويبدو أن هناك احتمال للتوصل إلى تسوية مع قطاع غزة يكون مضمونها شراء الهدوء والاستقرار لسكان غلاف غزة وكل جنوبي "إسرائيل" لمدي بعيد.

وأضاف، :"لا يمكنني أن اقول بشكل مؤكد الوضع في قطاع غزة غير مستقر هناك جهات تريد زعزعة الأمر؛ ولكن هناك احتمال لأن نتوصل إلى استقرار دون أن نصل إلى حرب أخرى بين "إسرائيل" وقطاع غزة.

وفيما يتعلق بملف الأسرى الجنود لدى حركة حماس، قال شتاينس:" لا أستطيع التحدث عن هذا الملف؛ ولكن لدينا النية لاستعادة جنودنا، وفي إطار اتفاق التسوية سيتم معالجة ملف الأسرى الجنود.

وبما يتعلق بالملف الانساني لسكان قطاع غزة قال شتاينس: "نحن منذ سنوات نحاول ضخ مياه للشرب لقطاع غزة ،النية هي الانفصال عن قطاع غزة ولكن غزة تعاني نقصاً في المياه والكهرباء والاغذية والادوية ونحن نحاول منع وقوع أزمة إنسانية؛ وتكمن المشكلة فيمن سيدفع الفاتورة من قطاع غزة.