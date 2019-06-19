"العنف الزوجي" يحرم شاناهان من تولي وزارة الدفاع الأمريكية

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن قضية "عنف أسري" عمرها 9 سنوات، حالت دون تمكن وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان من الوصول إلى منصب وزير الدفاع.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر"، الثلاثاء، أن "شاناهان، الذي أدى مهامه بشكل رائع، قرر عدم المضي قدما بعملية المصادقة (على تعيينه وزيرا) من أجل إمضاء وقت أكثر مع عائلته"، مضيفا أنه سيرشح وزير شؤون الجيش مارك إسبر لمنصب وزير الدفاع الأمريكي.

وذكرت صحيفة "يو أس إي توداي" أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، يحقق في نزاع عمره 9 سنوات، بين شاناهان وزوجته آنذاك، حينما زعم كل منهما أن الآخر ضربه".

وقالت الصحيفة إن زوجة شاناهان اعتقلت بعد تلك الواقعة، لكن التهم التي وجهت لها أسقطت.

ونقلت الصحيفة عن شاناهان قوله في وقت سابق، إنه "لم يمد يده أبدا" على زوجته السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن شاناهان كان يؤدي مهام وزير الدفاع منذ 1 يناير الماضي بعد استقالة جيمس ماتيس من هذا المنصب.