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الكابنيت يبحث المخاوف الإسرائيلية من الرد الإيراني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:46 - 19 يونيو 2019
المجلس الوزاري الامني الاسرائيلي المصغر المجلس الوزاري الامني الاسرائيلي المصغر
بنك فلسطين
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انتهت جلسة المجلس الأمني "الإسرائيلي" المصغر "الكابنيت" مساء اليوم، بعد خمس ساعات من الاجتماع المتواصل برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبحث المجلس خلال اجتماعه التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد جاء الاجتماع على ضوء ما طرحته الجهات الأمنية الإسرائيلية من مغبة قيام إيران بالعمل عسكريا ضد إسرائيل في الفترة المقبلة بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وتمركز الاجتماع حول مخاوف "إسرائيل" من قيام إيران بعمليات استفزازية ضد "إسرائيل" على شكل تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين خارج "إسرائيل" أو عمليات عسكرية انطلاقا من سوريا أو لبنان أو تنفيذ عملية انطلاق من قطاع غزة تقوم بها حركة الجهاد الإسلامي.

كما ناقش الاجتماع موضوع التسوية بين "إسرائيل" وقطاع غزة.

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