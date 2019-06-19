ضبط 1 كغم من المخدرات في نابلس

ضبطت الشرطة والأمن الوطني اليوم أكثر من 1 كغم من المخدرات، وألقت القبض على شخصين مشتبه بهما بتجارتها في نابلس.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان معلومات وردت للشرطة حول وجود مركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء تتجول على احد المداخل الشرقية للمدينة بوضع يثير الشبهة.

وعلى الفور، باشرت شرطة مكافحة المخدرات اتخاذ الاجراءات، وتمكنت من رصد تحركاتها وإيقافها، بإسناد من قوات الأمن الوطني، وقبضت على شخصين كانا بداخلها.

وبتفتيش المركبة أصولا، ضبطت مواد يشتبه انها مخدرة وهي (عرانيس المارجوانا)، بوزن اكثر من كيلوغرام، وتم التحرز على المضبوطات، واحضار المتهمين إلى مديرية الشرطة، وبالبحث معهما وسماع أقوالهما اعترفا بأن المضبوطات تخصهما، وتم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص.