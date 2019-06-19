العمادي يحدد موعد صرف منحة الـ100$ لـ 60 ألف أسرة

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بدءًا من غد الخميس لـ 60 ألف أسرة في قطاع غزة، بواقع (100$) للأسرة الواحدة حسب الآلية المتبعة سابقا وعبر مكاتب البريد في محافظات القطاع.

وأكد السفير القطري أنه وبعد دراسة الموضوع مع الوزارات والجهات المختصة، وسعيًا لتحقيق الاستفادة القصوى من أموال المنحة القطرية، تم تخصيص مبلغ 6 مليون دولار لإعانة الأسر الفقيرة، ومبلغ 4 مليون دولار لتنفيذ مشاريع أخرى مستدامة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأوضح أن عملية اختيار أسماء المستفيدين ستتم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وضمن الكشوفات المعتمدة لديها والمطابقة لشروط الاستفادة من المنحة.

وأوضح العمادي أن تأجيل صرف المساعدات النقدية للعائلات الفلسطينية الفقيرة لعدة أيام؛ بهدف تخصيص جزء منها لتمويل إقامة مشاريع مستدامة.

وقال السفير محمد العمادي: "تقرر تأجيل صرف المساعدات النقدية التي كانت مقررة الإثنين لعدة أيام لتوظيف بعض الأموال لإقامة مشاريع مستدامة يتم من خلالها تشغيل عدد من العمال".