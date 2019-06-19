فصائل المقاومة تجدد رفضها مؤتمر البحرين وتدعو لمقاطعته

جددت فصائل المقاومة في غزة الأربعاء رفضها القاطع لانعقاد مؤتمر البحرين الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري، مؤكدةً أنه "مؤتمر تآمري ويمثل فصلاً لتمرير صفقة القرن".

جاء ذلك خلال لقاء نظّمته فصائل المقاومة بمقر حركة الأحرار لبحث المستجدات على الساحة الفلسطينية.

ودعا القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان جميع الدول العربية والإسلامية إلى عدم المشاركة في هذا المؤتمر، مطالبًا الدول التي أعلنت موافقتها بالمشاركة لإعادة النظر في موقفها.

وأكد أن ذلك يتم من خلال استعادة الوحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني توحيدي، ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء حقبة أوسلو وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وجدد رضوان رفض فصائل المقاومة لكل مخرجات صفقة القرن السياسية والاقتصادية والأمنية، و"سنواجهها بكل ما أوتينا من قوة، وشعبنا لم يخوّل أحدًا بالتفاوض أو بالتنازل عن أي من حقوقه".

ودعا إلى المشاركة في فعاليات رفض صفقة القرن بالأيام التالية، الجمعة 21/6 مسيرات العودة بعنوان "الأرض مش للبيع"، ويوم الثلاثاء 25-6 إضراب شامل ومؤتمر شعبي.

وذكر رضوان أن الأربعاء 26-6 سيكون مسيرات شعبية حاشدة في كافة محافظات الوطن ومؤتمر عشائري حاشد في مخيم العودة في ملكة.

ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب في المنامة يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن".

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل"، بما فيها وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين.