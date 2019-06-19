ميسي يطالب برشلونة بإعادة نيمار

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يلعب دورا رئيسيا في خطط إدارة فريقه برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، إن ميسي أبلغ إدارة النادي برغبته في العمل مجددًا مع نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، وطالب مسؤولي النادي بإعادته لقلعة الكامب نو.

وذكرت أن النجم الأرجنتيني نقل لمسؤولي ناديه، عدم الحماس لصفقة التعاقد مع أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أن هناك عقبة أخرى أمام صفقة عودة نيمار، وهي مدى نجاح إدارة البارسا في توفير راتب ضخم للاعب البرازيلي الذي يتقاضى حاليا 40 مليون يورو سنويا.

ويرتبط نيمار بعقد مع البي إس جي ينتهي في صيف 2022، علمًا بأنه انتقل للفريق الفرنسي قبل عامين مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده مع البارسا (222 مليون يورو).

من جانبها، أشارت صحيفة لو باريزيان، إلى أنه رغم الجدل المثار كثيرا حول مستقبل نيمار، إلا أن النادي الباريسي لم يصله أي عرض رسمي بشأنه.