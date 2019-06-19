امین عام النجباء : "ما اسميتموها هضبة ترامب ستكون مقبرتكم"

أكد الشيخ أكرم الكعبي الامين العام للمقاومة الاسلامية "حركة النجباء" اليوم الأربعاء، ان تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتانياهو" التي اعلن فيها عن تدشين مستوطنة في الجانب المحتل من هضبة الجولان قد تحمل اسم الرئيس الامريكي "دونالد ترامب ستكون "مقبرة ترامب" التي ستدفنكم بغروركم وحماقتكم وحماقة كبير الشر في أمريكا.

وقال الشيخ الكعبي على حسابة على توتير تعقيباً بعد تصريحات "نتانياهو"،"أنه في ذلك الوقت ينادي الحجر والشجر ويبلغ جيوش الحق عنكم، حينها لن يحميكم أحد وستحرقون بنيران شروركم".

الجدير بالذكر أن نتانياهو أعلن أمس الاثنين خلال جلسته الاسبوعية في الجولان المحتل عن تدشين مستوطنة "هضبة ترامب"، قائلا: أن هذا اليوم هو يوم تاريخي لتكريم رئيس الولايات المتحدة الذي اعترف بسيادة اسرائيل الكاملة على هضبة الجولان.