صحيفة : مصدر في حماس يتوقع صرف الـ100 دولار اليوم او غداً

توقع مصدر في حركة حماس صرف المنحة القطرية 100 دولار للعائلات الفقيرة في قطاع غزة اليوم الأربعاء أو يوم غد الخميس عبر فروع البريد وذلك بعد حل مشكلة الأسماء المحجوبة.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية أنه ومنذ وصول السفير القطري، محمد العمادي ، إلى قطاع غزة في وقت متأخر أول من أمس، ولقائه قيادة حركة حماس ، ظهرت عدة مشكلات فنية في صرف المنحة القطرية لأكثر من 100 ألف أسرة فقيرة، إذ حجبت سلطات الاحتلال أسماء أكثر من 5 آلاف مستفيد من المنحة، الأمر الذي أثار اعتراض الحركة التي طالبت بصرف الأموال لـ109 آلاف أسرة كما جرى الشهر الماضي، وهو ما دفع القطريين إلى تأجيل بدء عملية الصرف حتى حلّ المشكلة.

والجدير ذكره، هنا، أنه منذ بدء صرف المنحة القطرية (تشرين الثاني/ نوفمبر 2018)، حَجَب العدو أكثر من 15 ألف اسم مدرج بحجة انتمائهم إلى حماس وعلاقتهم بالمقاومة، في تكتيك ترى الحركة أنه يستهدف إثارة حالة من الغضب ضدها من قِبَل العائلات المحجوبة أسماؤها. في المقابل، واصل الإعلام العبري الهجوم على رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو ، على خلفية سماحه بإدخال الأموال.

وكشف السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، أمس الثلاثاء، عن سبب تأجيل صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في القطاع.

وأوضح العمادي أن تأجيل صرف المساعدات النقدية للعائلات الفلسطينية الفقيرة لعدة أيام؛ بهدف تخصيص جزء منها لتمويل إقامة مشاريع مستدامة.

وقال السفير محمد العمادي : "تقرر تأجيل صرف المساعدات النقدية التي كانت مقررة الاثنين لعدة أيام لتوظيف بعض الأموال لإقامة مشاريع مستدامة يتم من خلالها تشغيل عدد من العمال".