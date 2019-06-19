فجراً: مداهمات واعتقالات في مدن الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة ومداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن عمليات دهم واسعة جرت في مخيم الجلزون برام الله، طالت 8 منازل تم خلالها اعتقال الشاب حسين عركوش والشاب حسين زيد، وتم إطلاق سراح الطفل عبدالله الدويك بعد اعتقاله لعدة ساعات، و تسليمه بلاغاً لمراجعة مخابراتها .

وفي كفر نعمة قضاء رام الله اعتقل الاحتلال كلاً من: الأسير المُحرَر سيف عبدة، محمد محمود اشتية، وشابًا آخر من منازلهم بعد دهم البلدة.

واعتقل الاحتلال الشاب نصار ماجد طقاطقة من منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والشاب براء شكارنة على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم.

كما جرى اعتقال الطفليْن محمد أمجد عطية وآدم سامي محمود من قرية العيساوية في القدس.

وداهم جنود الاحتلال عدة منازل وتسبب بخراب بداخلها في منطقتي "الكراج ودير الهوى" في مدينة يطا جنوب الخليل. وتم اعتقال الشاب عاصم عماد التوايهة من منزله في مدينة حلحول شمال الخليل.