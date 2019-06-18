"خشب المشاطيح".. مصدر رزق للكادحين في قطاع غزة

"الحاجة ام الاختراع"، مقولة تنطبق على كثير من المواقف في المجتمع الفلسطيني عموماً، و سكان قطاع غزة على وجه الخصوص، لا سيما و أنهم يبتكرون مقتنياتهم من العدم، في ظل شُح الموارد الاقتصادية، و قلة الإمكانيات.

و كثيراً ما كانت مخلفات البيئة مصدراً مهماً في توفير فرص عمل للعديد من المواطنين، لا سيما المهنيين منهم، و أصحاب الحرف الذين حال الحصار و الإغلاق الذي يتعرض له قطاع غزة، دون تمكنهم من ممارسة حرفهم و توفير مصدر دخل لهم و لعوائلهم.

و من بين هذه المخلفات، "خشب المشاطيح"، الذي لمع نجمه في الآونة الأخيرة، و فتح آفاقاً جديدة أمام أصحاب المناجر في قطاع غزة، و أصبحوا يستخدمون هذا الخشب في صناعة الأثاث المنزلي و اللوحات الفنية، بالإضافة لبعض الديكورات الخاصة بالمنازل و المطاعم، و الأماكن الترفيهية.

مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" زارت منجرة "صلاح الدين"، القريبة من جسر "وادي غزة"، و تجولت بين قطع الأثاث التي يقوم بها العمال في هذه المنجرة.

و أكد صاحب المنجرة، شادي أبو شرار بأن العمل على تدوير "مشاطيح الخشب" يلقى رواجاً في هذه الأيام، و خصوصاً مع حلول فصل الصيف، مشيراً الى أن المواطنين يرغبون في اقتناء منتجات المشاطيح من الأثاث المنزلي و المقتنيات الجميلة، لا سيما أن ثمنها في متناول مختلف طبقات المجتمع.

و حول تكون فكرة انشاء المنجرة قبل عام من الزمن، لفت أبو شرار الى أنه كان يمتلك منجرة للأثاث المنزلي، و لكنه اضطر لإغلاقها بسبب الحصار و عدم وجود مواد الخام من الخشب و احتياجات العمل الأخرى.

و أضاف: "حصلت على فرصة عمل بإحدى المناجر التي تعمل بـ "خشب المشاطيح"، الا أنني لم استمر بالعمل بسبب خلاف مع صاحب المنجرة، و قمت بافتتاح منجرة خاصة، بما لدي من معدات قديمة، و بدأت العمل بها مع فريق من العمال الذين يجيدون العمل في مهنة النجارة و تصميم الأثاث".

و حول مصدر و تكلفة "خشب المشاطيح"، قال ابو شرار بأنه يشتري "المشاطيح" من أصحاب الشركات الذين يستوردون البضائع، و يتراوح سعر "المشطاح" الواحد ما بين 6-10 شواكل.

و أكد بأن هذه الاسعار منخفضة مقارنة بالخشب العادي، و يستطيع أن يُعيد تدويره و صناعة منتجات ذات جودة عالية منه، و بأسعار جيدة، مشيراً الى أن هذه المهنة تدر دخلاً جيدا له و للعمال الذين يعملون معه.

و من جهة أخرى، أشار أبو شرار الى أن العمل في مجال إعادة تدوير "اخشاب المشاطيح" عمل نادر يواجه بعض المعيقات، من بينها عدم وجود معدات متكاملة للعمل، بالإضافة لنقص المواد الخام و رأس المال لتوسيع المشروع.

و أضاف: "في عملنا بهذه الحرفة، نفتقد للآلات التي تجعل المنتج أكثر جودة، و ان العمل يعتمد فقط على معدات بسيطة موجودة لدينا".

كما لفت الى أن مشاريع إعادة تدوير "خشب المشاطيح" تعاني من عدم وجود اهتمام من قبل وزارة الاقتصاد، لتسويق ما يقوم بإنتاجه هؤلاء النجارين، باعتباره منتج غزي جدير بالاهتمام.





















