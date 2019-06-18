أشهر مصنع إسمنت في مصر يعلق الإنتاج بسبب أزمة مالية

قالت شركة إسمنت طرة المصرية، التابعة لشركة هايدلبرغ الألمانية للإسمنت، إنها علقت الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة معروض في السوق المحلية وإنها تدرس تصفية أعمالها.

وقال خوسيه ماريا ماجرينا العضو المنتدب للشركة، في خطاب إلى الموظفين: "تشير التقديرات إلى وصول حجم استهلاك الإسمنت بنهاية عام 2019 إلى 50 مليون طن مقابل الطاقة الإنتاجية لجميع شركات الإسمنت في مصر التي تزيد على 85 مليون طن".

وتابع: "الفائض في الإنتاج هو أكثر من إجمالي الاستهلاك السنوي لدولة مثل إيطاليا أو إسبانيا أو المغرب أو جنوب إفريقيا".

وأكدت "إسمنت طرة" يوم الاثنين صحة الرسالة، وقالت إن الإنتاج متوقف بالفعل.

وأضاف الخطاب أن الديون المتراكمة على الشركة بلغت 800 مليون جنيه مصري (47.75 مليون دولار)، وأن إدارتها تدرس الآن التصفية النهائية،.

وتعد "إسمنت طرة" أقدم شركة إسمنت مصرية، وتأسست عام 1927.