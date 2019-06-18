5 أعوام على إعادة اعتقال محرري صفقة "وفاء الأحرار"

قال نادي الأسير، ان اليوم الثلاثاء يُصادف الذكرى الخامسة على قيام سلطات الاحتلال بإعادة اعتقال ـنحو 70 أسيراً من محرري صفقة "وفاء الأحرار" التي نُفذت عام 2011.

وأشار نادي الأسير، إلى أن سلطات الاحتلال وخلال هذه المدة أعادت لأكثر من 50 أسيراً من بينهم أحكامهم السابقة، وغالبيتها أحكام بالسّجن المؤبد، وذلك عبر قانون تعسفي أقره الاحتلال ونفذه عبر ما تُعرف بلجنة الاعتراضات العسكرية التي أُنشئت للنظر في قضاياهم.

وكان من بين من أعادت سلطات الاحتلال لهم الأحكام السابقة، الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول مدة اعتقال في سجون الاحتلال، حيث وصلت مجموع سنوات اعتقاله قرابة الـ 40 عاماً، وذلك بعد أن أعادت له حكمه السابق وهو المؤبد و 18 عاماً.