الاحتلال يفرج عن الأسير المريض سيف بدو من طولكرم

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير المريض سيف الدين عمار بدو (19 عاما) من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بعد اعتقال دام تسعة أشهر.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أن الأسير بدو كان يقبع فيما يسمى "مستشفى الرملة"، ويعاني من مرض السكري، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استولت لحظة اعتقاله في تشرين الأول من العام الماضي على الجهاز المنظم للسكري الخاص بالأسير، ومنعته من تركيبه طوال فترة الاعتقال.

وأضافت الهيئة، أنه تم نقل الأسير بدو من حاجز بيت سيرا غرب رام الله إلى مجمع فلسطين الطبي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وكان في استقباله رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.