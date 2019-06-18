مئات المستوطنين يتظاهرون أمام مقر نتنياهو رفضاً لاغلاق مطار "دوف هوز"

نظم مئات المستوطنين الإسرائيليين في مدينة إيلات مظاهرة حاشدة قرب مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة مساء اليوم الثلاثاء، رفضاً لقرار نتنياهو بإغلاق مطار "دوف هوز" شمال مدينة تل أبيب.

وشارك في المظاهرة الحاشدة وفقاً لموقع حدشون العبري، رئيس بلدية إيلات وأعضاء الكنيست، مطالبين نتنياهو بالعدول عن قرار إغلاق المطار.

ووفقاً للمستوطنين فإن اغلاق مطار "دوف هوز" الحق اضراراً كبيرة على المستوطنين في مدينة إيلات المحتلة، حيث أكد المستوطنين أن المطار يعتبر "أكسجين ايلات".

ويشكل قرار نتنياهو ضربة لقطاع السياحة بالمدينة المحتلة الواقعة على ساحل خليج العقبة، فضلا عن أن كون إغلاق المطار يعني عزل المستوطنين عن وسط الأراضي المحتلة، وهو ما دفع مسؤولين بالمدينة السياحية إلى التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية، بعد أن جمعوا مئات التوقيعات، مطالبين بعدم إغلاق المطار الذي يمثل حلقة الوصل بينها وبين "تل أبيب" ومدن المركز.

واغلاق مطار "دوف هوز" جاء بعد أن رأت حكومة نتنياهو عام 2010 أن المطار يقف عائقا أمام الامتداد الاستيطاني شمالي "تل أبيب"، حيث لم تعد هناك أرض يمكن إقامة مشاريع استيطانية عليها مما دفعها لاغلاق المطار بهدف بناء 15 ألف بؤر استيطانية جديدة.