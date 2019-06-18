انهاء تدريب عسكري كبير في اسدود

انهي الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، تدريب عسكري في وسط مدينة أسدود، بالتعاون مع جميع قوات الطوارئ والأمن في منطقة لخيش.

ويحاكي التدريب سقوط رشقات كبيرة من الصواريخ على الاحياء السكينة داخل اسدود، مع سقوط عدد كبير من القتلى.

وقال آفي ديري، قائد أركان الجيش: "أثناء التمرين قامت القوات بمحاكاة وقوع انفجارات عالية نتيجة لسقوط الصواريخ توقع عدد كبير من الإصابات والخسائر.

وقد نقل متطوعو الانقاذ جميع الإصابات في مركز ايواء خاص تم إنشاؤه بالتعاون مع قوات الشرطة التابعة للجبهة الداخلية وإدارة الطب الشرعي ووزارة الداخلية والبلدية، من أجل الإسراع في تحديد الهوية القتلى.

وأضاف: "من دواعي أسفي، أن المتطوعين في نقل القتلى لديهم خبرة في الكوارث الخطيرة".





