بمشاركة F-35 لأول مرة: سلاح الجو يجري مناورات تحاكي حربا على عدة جبهات

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، مناورة عسكرية كبيرة في الأراضي المحتلة تحاكي شن حرب على جبهات عدة سواء في قطاع غزة أو سوريا أو لبنان، مستخدماً كافة أنواع الطائرات القتالية ومن بينها طائرة F-35 لأول مرة في المناورات.

وأوضحت وسائل اعلام الاحتلال أن، هدف المناورة العسكرية تحسين جاهزية القوات واستعدادها للتعامل مع سيناريو متعدد الجوانب للقتال، يشمل العديد من الهجمات على فترات زمنية قصيرة وبمساعدة القوات البرية.

وأوضح ضابط كبير بالقوات الجوية للاحتلال الإسرائيلي، أن هذا تمرين كبير للغاية تشارك فيه جميع أسراب سلاح الجو، ويمكن القول إن القوات الجوية بأكملها تجري الآن مناورات في الجو، كما أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها طائرات F-35 في مثل هذه المناورات الحربية".

يُشار إلى أن المناورة العسكرية الإسرائيلي بدأت يوم الأحد الماضي وستنتهي غداً الأربعاء.