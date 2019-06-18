التعاون وبنك فلسطين يعلنان نتائج الترشيح للحصول على بعثات برنامج "زمالة"

أعلنت مؤسسة التعاون وبالشراكة مع بنك فلسطين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن نتائج ترشيحات الدورة الثامنة لطلبات الابتعاث ودعوات الخبراء ضمن برنامج زمالة للابتعاث الجامعي، والذي ينفذ بمشاركة 14 جامعة فلسطينية. حيث تمت الموافقة على طلبات ابتعاث لـ 14 طلباً قدمت من 9 جامعات فلسطينية من جانب لجان التقييم المتخصصة.

ويعتبر برنامج زمالة الذي بادر اليه بنك فلسطين في العام 2011، من البرامج التطويرية المتميزة على المستوى الوطني، حيث يسهم البرنامج منذ سنوات بالمساهمة في تطوير العديد من الخبرات التعليمية والكوادر البشرية في الجامعات الفلسطينية بجميع تخصصاتها عبر ابتعاثهم في زيارات مهنية وتدريبية الى الخارج وذلك لرفع مستوى الأداء وتطوير الخبرات واستقتاء التجارب في مختلف المجالات حول العالم. وضمن البرنامج، فقد تم نشر ما يزيد عن 50 ورقة بحثية في مجالات علمية دولية، تطوير العديد من المساقات التخصصية في الجامعات الفلسطينية، واكتساب مهارات وتجارب جديدة في الحقول العلمية والتكنولوجية والإقتصادية، حيث كانت هناك زيارات الى مراكز علمية واقتصادية عالمية مثل وكالة الفضاء الأميركية ناسا، ومراكز أبحاث تطوير طبية في الهند وأوروبا وأمريكا واليابان وماليزيا وغيرها، بالإضافة الى عمليات التشبيك ما بين الجامعات الفلسطينية والجامعات المستضيفة في مجالات البحث العلمي.

وعلى المستوى المالي، فقد تم صرف ما يقرب من 2.5 مليون دولار، وابتعاث حوالي 180 محاضراً وفنياً وإدارياً من مختلف الجامعات الفلسطينية، وما يزال البرنامج مستمراً نظراً للنجاحات التي حققها حتى الآن.