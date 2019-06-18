هذه الخيارات العسكرية التي يفكر فيها ترامب لمواجهة ايران

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مقالاً تحدّثت فيه عن الخيارات العسكرية التي يفكّر فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمواجهة إيران والتعامل مع التطورات الدولية، في الوقت الذي قدّم فيه مسؤولون أميركيون مقترحًا بإرسال 6 آلاف جندي أميركي إلى المنطقة.

ولفتت المجلة إلى أنّ هناك خيارات كثيرة تُبحث على الطاولة الأميركية للردّ على التصعيدات الأخيرة، وأبرزها أنّ بعض المشرعين الجمهوريين يدعون الى توجيه ضربة لإيران، لكنّ الديمقراطيين يعارضون الحرب، فقد صرّحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قائلةً: "ليس لدينا أي رغبة في خوض حرب مع إيران".

أمّا عن حروب القرصنة، فإنّ واشنطن تبحث في آلية الردّ على روسيا في هذا المجال، لمنعها من مواجهتها. وإضافةً الى ما تقدّم تبحث واشنطن في الزيارة التي ينوي الرئيس الصيني شي جين بينغ القيام بها الى كوريا الشمالية في 20 و21 حزيران الجاري.

ومن الملفات الساخنة أيضًا الإعتداء الذي نفذه الحوثيون بواسطة طائرة من دون طيار، والذي استهدف مطار أبها في السعودية، كذلك يتم النظر بعدم رغبة أوروبا في إعادة الداعشيين إليها.