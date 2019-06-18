غرينبلات يكشف طبيعة المدعوين لـ مؤتمر البحرين

قال جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الشرق الأوسط، أن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين الأسبوع المقبل يعتبر الجزء الأول من خطة السلام الامريكية المعروفة "صفقة القرن".

وأكد غرينبلات لقناة "i24news" الاسرائيلية على طبيعة "المؤتمر" باعتباره سياسي، مؤكدا أنه منذ أن اختارت السلطة الفلسطينية مقاطعة القمة، فلن تتم دعوة مسؤولي الحكومة الإسرائيلية أيضًا، ولن تتم دعوة قادة العالم الآخرين أو وزراء خارجية من دول أخرى.

وأضاف غرينبلات: "بدون وجود السلطة الفلسطينية في المؤتمر، فإن وجود الحكومة الإسرائيلية هناك يجعله أكثر سياسية، حيث سيتم تمثيل رجال الأعمال الإسرائيليين هناك".

وشدد على أن المؤتمر سيكون "اهدار فرصة هامة" للفلسطينيين بعدم حضورهم، لكنه قال إن "التركيز الحالي هو على جذب المستثمرين والبحث عن المانحين لبناء الاقتصاد الفلسطيني مع حشد ردود الفعل".

وأضاف غرينبلات "المؤتمر ليس مجرد سلام اقتصادي، ولا يعتبر رشوة للفلسطينيين"، مضيفاً "أن المرحلة الثانية من خطة السلام ستتعامل مع القضايا السياسية".

وأشار غرينبلات إن إدارة ترامب ستقرر موعد الاعلان عن "خطة السلام" الأمريكية، بعد المؤتمر الاقتصادي في البحرين، مما يشير إلى أنها ستكون تقريبا في شهر تـشرين الثاني/نوفمبر بسبب الانتخابات الإسرائيلية في 17 أيلول/سبتمبر.

وعندما سئل عما إذا كانت إدارة ترامب ستسمح بإجراء مفاوضات بمجرد طرح الصفقة، أكد غرينبلات أنها ستكون مرنة، قائلا" لسنا بصدد ما يشبه اقبلها أو ارفضها".